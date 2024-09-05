Центральную библиотеку имени Чехова в Истре отремонтируют к концу осени

Пресс-служба администрации г. о. Истра
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра

Начался ремонт Центральной библиотеки имени Чехова в Истре. Работы завершат в ноябре.

Во время ремонта в библиотеке обновят входную группу и фойе. Там заменят двери, покрасят стены и обновят напольное покрытие.

Ежегодно в библиотеку имени Чехова записывается свыше шести тысяч читателей. Библиотеку в год посещает более 40 тысяч людей. Это крупнейшая и старейшая библиотека муниципалитета. В ней не только хранятся книги, но и проходят мастер-классы, игры, квесты и занятия.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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