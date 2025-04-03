Ремонт центральной аллеи начался в парке в Серебряных Прудах

Ремонт центральной аллеи стартовал в парке культуры и отдыха «Серебряный». С 28 марта по 30 апреля пешеходная дорожка будет закрыта для посетителей.

В это время гости парка могут воспользоваться альтернативными пешеходными зонами, расположенными по периметру территории.

Центральная аллея парка занимает площадь почти 19 гектаров. Аллея оснащена сценой и компактными торговыми павильонами. В праздничные дни здесь проводятся музыкальные программы и концерты, размещаются временные торговые точки и аттракционы. С двух сторон от центральной аллеи расположены две детские площадки, разделенные по возрастам для безопасности самых маленьких посетителей.

Ранее, в 2019 году, в парке были завершены работы по благоустройству, включая установку велотрассы, системы оповещения, видеонаблюдения и освещения. Парк «Серебряный» был создан по поручению губернатора на пустом месте, можно сказать, в чистом поле.

Ремонт центральной аллеи направлен на улучшение инфраструктуры парка и повышение комфорта для посетителей.