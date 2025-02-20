Ремонт центрального теплового пункта завершили в Серпухове

Центральный тепловой пункт отремонтировали в Серпухове. Сейчас он обеспечивает горячей водой и теплом семь многоквартирных домов в Пущине.

Ремонт на объекте не проводили с 1980-х годов. Ранее здесь также не обновлялось оборудование.

В ходе модернизации специалисты установили в пункте современные пластинчатые подогреватели и новую насосную группу. Это позволит экономить электроэнергию и обеспечить надежное снабжение ресурсами.

Если просядет напряжение или система вовсе отключится, сработает автоматический перезапуск оборудования. Кроме того, современная погодозависимая автоматика позволяет калибровать параметры с точностью до градуса.

Отметим, что ремонт центрального теплового пункта провели благодаря государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы».