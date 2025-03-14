Ремонт Центра образования в Богородском округе завершат раньше срока

В Центре развития для детей и взрослых в Ногинске проводят полную модернизацию — обновят фасады, кровлю, внутренние помещения и инженерные сети. Прилегающую территорию также благоустроят.

Дворец творчества — знаковое место для горожан. Это центр развития детей, их творческого и интеллектуального потенциала.

Глава Богородского округа Игорь Сухин посетил объект и лично проверил ход работ. Здание 1968 года постройки и ремонтировалось только в рамках текущего ремонта.

Сейчас работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

На площадке задействовано 48 рабочих. Проект учитывает не только техническую модернизацию, но и создание пространства для творчества и самореализации.

«В Богородском округе много талантливой молодежи, поэтому хочется создать все необходимые условия для дальнейшего профессионального роста и творческого развития», — отметил глава Богородского округа Игорь Сухин.

Ремонт должен завершиться до конца 2025 года, но подрядчики планируют сдать готовый объект раньше.