Ремонт Центра образования № 30 завершат в Электроуглях к 1 сентября

В Электроуглях продолжаются работы по капитальному ремонту двух зданий Центра образования № 30, отвечающих за обучение учеников начальных и старших классов. Депутат Мособлдумы Марк Черемисов, заместитель главы округа Алексей Тимошин и директор школы Лариса Черкасова осмотрели ход выполнения задач.

В начальной школе прошло значительное преображение. Учебные помещения обновлены, создано современное пространство, соответствующее всем современным требованиям. В классы установили новую мебель и современное оборудование, включая мультимедийные комплексы и компьютеры, что должно повысить интерес детей к учебному процессу. Благоустроена и территория вокруг школы — асфальтированный двор стал более аккуратным и комфортным для занятий на свежем воздухе.

Однако в главном корпусе остались вопросы. Проверяющие отметили светлые и просторные классы, установленные двери и перегородки, что создает впечатление завершенности. Инженерные системы проверены на соответствие нормам безопасности. При общении с подрядчиками выявили, что не хватает рабочих на объекте, и некоторые зоны требуют доработки. Подрядчик заверил, что все работы завершатся в срок, и школа будет готова к началу учебного года.

Замечания касаются и благоустройства территории, где работы продвигаются медленнее, чем ожидалось. В связи с этим принято решение о более частых проверках, чтобы следить за выполнением графика.