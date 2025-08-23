Ремонт Центра детского творчества и досуга в Коломне завершат осенью

В Коломне реконструируют здание Центра детского творчества в микрорайоне Колычево. Уже завершено почти 60% всех запланированных работ.

На стройплощадке работает команда из 18 специалистов. Сейчас они занимаются гидроизоляцией фундамента, прокладкой электропроводки на обоих этажах и монтажом внешних облицовочных панелей.

Санитарные помещения уже оборудовали керамической плиткой, а первый этаж отделали декоративными стеновыми панелями, сообщил руководитель учреждения Евгений Применко.

Отметим, что здание, возведенное в 1980-м году, занимает примерно две тысячи квадратных метров площади. Согласно проекту, капитальный ремонт включает замену крыши и внешнего облика здания, ремонт входной группы, модернизацию инженерных коммуникаций, внутренние косметические работы и благоустройство прилегающей территории.

Завершить реконструкцию планируется уже этой осенью, и в октябре дети смогут посещать обновленное учреждение.