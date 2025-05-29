Ремонт трубопровода начался в деревне Летуново под Зарайском

Обновление изношенного трубопровода системы холодного водоснабжения стартовало в Летунове. Программа ремонта рассчитана на несколько лет.

Старые трубы на некоторых участках были изношены на 98%. Кроме того, линии проходили через частные участки, это создавало трудности по доступу к ним аварийных бригад и спецтехники.

Администрация Зарайска решила полностью реконструировать имеющуюся систему. Специалисты демонтируют старые трубы, проложат новую централизованную магистраль по более удобным маршрутам.

Отдельные подключения подведут к каждому дому, установят колодцы и запорную арматуру.

«Текущие работы охватывают деревню частично — под замену пошли самые ветхие трубопроводы. Остальные заменят в рамках большой госпрограммы по модернизации тепло- и водоснабжения в 2026–2027 годах», — отметил главный инженер МУП «ЕСКХ» Николай Якунин.