Ремонт тротуаров начали в Электроуглях

После зимы в Богородском округе традиционно начинается сезон работ по благоустройству территорий и улучшению состояния городских пространств. В городе Электроугли приступили к работам по ремонту тротуара длиной 800 метров и шириной 1,5 метра вдоль улицы Большое Васильево.

Работы проводятся в связи с большим количеством поступивших жалоб от местных жителей. В рамках выездных администраций, на личных приемах электроуглинцы обращали внимание на подтопление. В силу чего там не могли пройти ни родители с колясками, ни пожилые люди. Поэтому Управление капитального строительства и дорожного хозяйства администрации Богородского округа внесло указанный адрес в план ремонта на этот год. В ходе ремонта будут выполнены мероприятия по поднятию уровня тротуара.

Помимо обустройства самого пешеходного тротуара также отремонтируют дорожное полотно на данной улице, полностью заменив покрытие. После чего нанесут горизонтальную разметку.

Также в планах 2026 года — частичный ремонт улицы Центральной, а именно тротуара длиной порядка 100 метров. Помимо этого, вдоль указанной улицы, на участке от вокзала до пересечения с улицей Полевой установят бордюрные камни, чтобы грузовые автомобили не парковались на обочине и не разбивали ее.