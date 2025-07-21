Ремонт трех участков региональных дорог завершат в Можайском округе в июле

В этом году в Можайском округе планируется обновить 15 участков региональных дорог в рамках программы ремонта дорожной сети. В настоящее время активно ведутся работы на трассе Бородино — Бабынино.

В ближайшее время ремонт начнется на дорогах в рабочем поселке Уваровка и городе Можайске. Эти меры направлены на улучшение транспортного сообщения между населенными пунктами и повышение безопасности на дорогах.

Ранее уже успешно завершен ремонт возле деревень Дерново, Павлищево, Лопатино, Поповка, Фомино и Межутино.

Кроме того, в самом Можайске продолжается обновление внутриквартальных проездов. Работы на улицах Леоновская и Пионерская уже завершены.

К концу июля планируется завершить ремонт еще на трех участках в деревнях Грибово, Большое Новосурино и Фалилеево.

Модернизация этих дорог обеспечит удобное и безопасное передвижение как для автомобилистов, так и для пешеходов, что повысит качество дорожной инфраструктуры Можайского округа.