Ремонт трех дворовых территорий начался в Балашихе

В Балашихе активно реализуется муниципальная программа по обновлению дворовых территорий, направленная на повышение качества жизни горожан. Работы уже начались на трех дворовых участках, что стало важным шагом к созданию удобной и безопасной городской среды.

Одним из первых объектов стал двор на Советской, 7а и проспекте Ленина, 7/1. Здесь уже проведены работы по обрезке скелетных веток деревьев и удалению аварийных насаждений, что не только улучшило эстетику территории, но и повысило безопасность для жителей. На 70% завершен ремонт тротуаров с плиточным покрытием, а в ближайшие дни начнется обновление проезжей части. Это сделает передвижение по двору более комфортным для пешеходов и водителей.

Ключевым этапом благоустройства станет установка современной детской игровой площадки площадью 250 квадратных метров. Подготовка уже идет: старое игровое оборудование демонтируется, чтобы уступить место новому. Такие площадки станут центром притяжения для семей с детьми, создавая безопасные и увлекательные зоны для игр и отдыха.

Программа ремонта дворов в Балашихе направлена не только на улучшение внешнего вида города, но и на повышение качества жизни. Обновленные тротуары и проезды обеспечат удобство и безопасность, а новые детские площадки подарят радость юным жителям. Эти изменения — часть масштабной работы по созданию комфортной городской среды, где каждый житель сможет чувствовать себя уютно.