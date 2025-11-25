Ремонт трамвайного переезда начали в Коломне

В Коломне стартовали ремонтно-восстановительные работы на трамвайном переезде через перекресток улиц Красногвардейская и Льва Толстого. Предприятие «Коломенский трамвай» проводит здесь реконструкцию асфальтового покрытия.

В отделе безопасности дорожного движения и транспорта администрации городского округа рассказали, что из‑за того, что на данном участке дорожного полотна просел асфальт, трамвайные рельсы выступали выше нормативных значений. Восстановительные работы на переезде завершат к концу рабочей недели — 28 ноября.

На время проведения ремонта движение автотранспорта через перекресток улиц Красногвардейская и Льва Толстого ограничили. При этом на график движения трамваев работы не повлияли.

Напомним, что этой осенью Коломенский трамвай» уже привел в порядок еще один переезд через трамвайные пути — на перекрестке Окского проспекта и улицы Октябрьской революции. В дальнейших планах у предприятия — капитальный ремонт переезда на пересечении проспекта Кирова и улицы Ленина, а также съезда на улицу Спортивную с улицы Октябрьской революции.