Ремонт Тимоновского моста завершат в Солнечногорске в августе 2026 года

Специалисты МБУ «ДЕЗ» начали текущий ремонт Тимоновского моста в Солнечногорске. В рамках работ они заменяют участки пешеходного покрытия: на текущий момент обновлены два из шести запланированных участков.

Ранее специалисты обустроили подход к мосту от конечной остановки общественного транспорта в микрорайоне Тимоново, а в прошлом году они восстановили входной узел: ступени, пандусы и перила.

«Текущий ремонт на Тимоновском мосту — это необходимая мера по поддержанию городской инфраструктуры и обеспечению безопасного прохода для пешеходов. В ближайшее время также приступят к восстановлению освещения. Работы планируют завершить 15 августа», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Тимоновский мост является муниципальной собственностью. Ранее он был принят на баланс города от Министерства обороны.