Ремонт отделения поликлиники № 2 в Химках завершат в 2024 году

Работы по обновлению терапевтического отделения поликлиники № 2 завершены уже на 99%. Специалистам осталось только установить оборудование и новую удобную мебель.

Рабочие привели в порядок инженерные системы, отремонтировали крышу и фасад здания, а также установили удобные пандусы для маломобильных граждан.

«Выражаю благодарность губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву и Министерству здравоохранения за помощь и поддержку в проведении ремонтных работах медицинских учреждений городского округа Химки. Скоро мы закончим капитальный ремонт нашего роддома и поликлиники № 10 микрорайона Фирсановка», — прокомментировал депутат Мособлдумы, главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

После ремонта принимать пациентов буду участковые терапевты, а записаться на прием можно будет через региональный портал госуслуг, по телефону 122 или через инфомат.

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