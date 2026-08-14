Ремонт терапевтического отделения Можайской больницы завершат в августе

В стационаре Можайской больницы активно ведутся работы по текущему ремонту терапевтического отделения на четвертом этаже. Завершить ремонт планируют в конце августа.

Рабочие уже заменили дверные блоки, обновили электропроводку и аккуратно оформили ее в короба, установили новые светильники. На финальной стадии — замена оконных блоков. Активно ведутся работы по обновлению сантехники: монтируется новая душевая кабина.

Особое внимание уделили отделке стен: все кабинеты и палаты уже оштукатурены и выкрашены. Цветовую гамму выбирали сами сотрудники отделения. В итоге врачебные кабинеты теперь встречают нежным персиковым цветом, а палаты для пациентов выполнены в успокаивающих светло-салатовых тонах.

Обновление стационара в Можайской больнице ведется планомерно. В прошлом году уже отремонтировали детское инфекционное и неврологическое отделения.