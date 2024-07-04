Ремонт тепловых сетей в микрорайоне Павлино в Балашихе завершат к осени

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Строительство новых тепловых сетей полным ходом идет в микрорайоне Павлино. На участке более 400 метров прокладывают трубы.

По окончанию всех работ у котельной в Павлино появится резерв, который поможет поддерживать тепло в многоквартирных домах даже в самые сильные морозы в трех микрорайонах.

Комплекс проделанных работал оценил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава округа Сергей Юров.

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Глава Балашихи Сергей Юров подчеркнул, что это один из проектов, который начали по модернизации системы теплоснабжения. Строительство перемычки теплосети обеспечит резервирование между котельными и повысит надежность теплоснабжения микрорайонов Южное Кучино, Керамик и Павлино.

Все работы по строительству тепловых сетей в микрорайоне Павлино закончат к началу отопительного сезона.

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