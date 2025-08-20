Ремонт тепловых сетей в Богородском округе завершат к отопительному сезону

Капитальный ремонт тепловых сетей в мкр. Заречье активно продолжается, и уже достигнут высокий уровень готовности. Строительные работы охватывают более 12,5 километра трубопроводов, которые подлежат замене.

Анализ состояния сетей в прошлом году показал их ненадежность, что стало основанием для включения объекта в государственную программу. В зимний период была создана проектно-сметная документация, которая легла в основу текущих работ. Замена и укладка новых трубопроводов осуществляется параллельно, что позволяет минимизировать время отключения горячего водоснабжения в летние месяцы.

Как отметил заместитель главы Богородского округа Дмитрий Устинов, производимые работы требуют временного ограничения подачи горячей воды. С 15 августа начался двухнедельный период отключения, который завершится 30 августа.

Устинов также заверил, что все необходимые работы будут завершены до начала отопительного сезона, после чего территория будет приведена в порядок и благоустроена.