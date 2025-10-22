Ремонт тепловых сетей на Юбилейной улице в Истре завершат на следующей неделе

Специалисты «Истринской теплосети» выходят на финишную прямую в проекте по модернизации сетей на улице Юбилейной. Уже в текущем отопительном сезоне результаты их работы оценят жители 24 многоквартирных домов и воспитанники двух детских садов и школы.

Здесь полностью заменили участок устаревшей магистральной теплосети протяженностью 680 метров. При монтаже использовали современные технологии изоляции, которые позволят снизить теплопотери.

Кроме того, специалист построили новую распределительную тепловую камеру, которая обеспечит гибкость системы и возможность перераспределения тепловых нагрузок.

На прошлой неделе рабочие успешно завершили монтажные работы, и сейчас новый трубопровод проходит обязательные испытания. Важно, что подача тепла и горячей воды в дома при этом полностью сохранялась.