Ремонт теплотрассы на проезде Ветеранов завершат в Звенигороде к сентябрю

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Работы по перекладке тепловых сетей на проезде Ветеранов в Звенигороде стартовали в мае, как только закончился отопительный сезон. Обновление проходит в рамках масштабной программы губернатора Московской области Андрея Воробьева по модернизации коммунальной инфраструктуры.

Протяженность перекладываемых сетей составляет более 340 метров — к теплотрассе подключены 13 многоквартирных домов и два социальных объекта в квартале Заречье.

Подрядная организация использует современную технологию укладки труб в бетонные лотки, что значительно увеличит срок их службы. Качество работы проверяется с помощью ультразвука, а гарантия на трубы составит десять лет.

Подрядчик завершит строительно-монтажные работы к 1 сентября, а к 15 числу ожидается плановый пуск отопления. Благоустройство территории будет восстановлено до начала ноября.