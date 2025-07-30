Ремонт теплотрассы на проезде Ветеранов завершат в Звенигороде к сентябрю

Работы по перекладке тепловых сетей на проезде Ветеранов в Звенигороде стартовали в мае, как только закончился отопительный сезон. Обновление проходит в рамках масштабной программы губернатора Московской области Андрея Воробьева по модернизации коммунальной инфраструктуры.
Протяженность перекладываемых сетей составляет более 340 метров — к теплотрассе подключены 13 многоквартирных домов и два социальных объекта в квартале Заречье.
Подрядная организация использует современную технологию укладки труб в бетонные лотки, что значительно увеличит срок их службы. Качество работы проверяется с помощью ультразвука, а гарантия на трубы составит десять лет.
Подрядчик завершит строительно-монтажные работы к 1 сентября, а к 15 числу ожидается плановый пуск отопления. Благоустройство территории будет восстановлено до начала ноября.
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