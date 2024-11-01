Ремонт теплосети на 2-м Покровском проезде в Котельниках завершат 6 ноября

В офисе управляющей компании «ЭК Акварель» состоялась встреча с жителями дома № 4 по улице 2-й Покровский проезд, обеспокоенными проблемой некачественного отопления. Причиной недостаточного поступления тепла в дом стал капитальный ремонт тепловых сетей.

На встрече присутствовали начальник управления жилищно-коммунальной инфраструктуры Лариса Визаулина, директор «ЭК Акварель» Леонид Рябинин и жители дома.

Представители администрации заверили, что с 6 ноября теплоноситель будет подаваться в многоквартирный дом в соответствии с установленными нормами и в полном объеме. По итогам встречи управляющей организации поручено проинформировать жителей о текущей ситуации и предпринимаемых мерах для скорейшего решения проблемы.

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