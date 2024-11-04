Ремонт теплосетей завершился в деревне Корпуса под Лосино-Петровским

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав проверил качество теплоснабжения в квартирах деревни Корпуса. Там завершили капитальный ремонт сетей.

Теперь горячая вода и отопление бесперебойно поступают в квартиры собственников. Рабочие засыпают трубы, вскоре благоустроят территорию. Работы планируют завершить полностью к середине ноября.

Капитальный ремонт сетей также завершился в микрорайоне Солнечный.

Специалисты обращают внимание на то, что в связи с установкой новых труб возможно наличие неприятного запаха и примесей. В течение месяца все нормализуется.

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