Ремонт теплосетей завершили на улице Мичурина в Химках

В Химках продолжается реконструкция систем теплоснабжения в рамках инвестиционной программы «ТСК Мосэнерго». Специалисты ведут работы во всех микрорайонах округа.

Возле дома №33 улице Мичурина микрорайона Сходня завершен ключевой этап модернизации теплосетей. Специалисты заменили более километра тепловых сетей и обновили оборудование тепловой камеры.

Специалисты заменили изношенные трубы общей протяженностью 1040 метров, а также реконструировали две тепловые камеры: установили задвижки, которые обеспечат оперативное управление режимами работы сети и ее надежную герметичность.

Программа реконструкции предусматривает не просто замену старых труб, а внедрение более эффективных решений, в частности, более долгий срок службы.

Отметим, параллельно ведется работа по благоустройству территории. На участках ведут обратную засыпку траншей, укладку асфальтового покрытия и установку бордюрного камня.