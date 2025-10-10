Ремонт теплосетей проверили на Загорской улице в Дмитрове

В Дмитрове на 90% завершили капитальный ремонт тепловых сетей в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Временно исполняющий главы муниципального округа проверил замену коммуникаций на Загорской улице и в поселке Рыбное.

Специалисты администрации Дмитрова контролируют сроки исполнения контрактов. Профильный штаб возглавляет временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов. Он практически ежедневно выезжает на места проведения работ.

«Я из окна своей квартиры вижу, как работают специалисты. Это тяжелый труд. Сейчас работы уже практически закончены, вчера до позднего вечера работал экскаватор. Меня радует, что во время реконструкции не пострадали деревья — их предварительно укрыли деревянными щитами», — рассказала дмитровчанка в разговоре с Михаилом Шуваловым во время инспекции на улице Загорской.

В поселке Рыбное теплоснабжение поступает по старым сетям. Коммуникации уже опрессованы и подготовлены к зиме. Переврезка пройдет в октябре, а после подрядчик засыплет траншею и благоустроит территорию — уложит асфальт и дорожки, восстановит газоны. Хотя проводимые работы и доставляют жителям определенный дискомфорт, люди с пониманием относятся к временным неудобствам.

«Реконструкция была необходима, ее надо было сделать еще много лет назад! Даже речи нет о том, что мы, жители, недовольны. Уверен, что скоро все работы будут закончены, и зимой не возникнет перебоев с отоплением», — поделился житель поселка Рыбное.

Возле офиса Сбера в Дмитрове рабочие столкнулись с непредвиденной ситуацией: пришлось полностью переваривать металл на старых камерах из-за коррозии. Врип главы округа Михаил Шувалов поблагодарил подрядчиков и работников «Мособлгаза», которые оперативно объединили усилия и выполнили необходимые работы всего за четыре дня.

На этой неделе Михаил Шувалов посетил и другие участки, где специалисты также трудятся над обновлением системы теплоснабжения.

«Реконструкция теплосетей — это очень важный проект, который позволит нашим жителям получать только качественные коммунальные услуги. Мы делаем все необходимое, чтобы все работы были закончены в намеченные сроки», — отметил Михаил Николаевич.