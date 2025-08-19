Ремонт теннисных кортов начался на улице Строителей в Дубне

Четыре теннисных корта Объединенного института ядерных исследований на улице Строителей в Дубне начали ремонтировать. Первый этап — кронирование деревьев, разросшихся вокруг.

Их ветви стали проникать сквозь ограждения на территорию спортплощадок и мешать спортсменам. Затем предстоит демонтаж старых секций забора. Чтобы избежать масштабных земляных работ, будут использованы старые опоры, которые забетонированы и хорошо сохранились.

Их обновят и используют для установки ограждения из современных материалов. Запланировано также обновить все стойки для сеток, трибуны и судейские вышки на обоих кортах.

«К кортам будет проложена система освещения, чтобы дубненцы и гости города могли заниматься спортом и по вечерам», — отметил руководитель управления социальной инфраструктуры ОИЯИ Андрей Тамонов.

Ремонтные работы планируется закончить до конца 2025 года.

Напомним, теннисные корты расположены на живописной набережной реки Волги и имеют полувековую историю. Дом ученых ОИЯИ организует на их базе также секцию для сотрудников Объединенного института и их семей.