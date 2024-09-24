Ремонт светофоров провели в 9 городских округах Подмосковья за неделю

Восстановление работоспособности светофоров произошло по следующим адресам: Разинское шоссе в микрорайоне Салтыковка города Балашиха, улица Ленина в микрорайоне Москвич города Лобня, улица Калининградская в городе Королеве, Старошереметьевское шоссе в Химках, Новый бульвар в Долгопрудном, Осташковское шоссе в СНТ «Эра» городского округа Мытищи, а также на дороге рядом с деревней Кузнецово Раменского округа.

На улице Станционной в микрорайоне Болшево города Королева и на Быковском шоссе в рабочем поселке Малаховка городского округа Люберцы отремонтировали неисправные кнопки, что устранило проблему с переключением светофоров в режим зеленого света для пешеходов.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной инфраструктуры происходит на еженедельной основе в рамках летнего содержания. Специалисты «Мосавтодора» уделяют особое внимание элементам, которые непосредственно влияют на безопасность дорожного движения, таким как светофоры, ограждения, линии освещения, знаки и искусственные неровности.

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