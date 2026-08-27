Ремонт стекол после атаки БПЛА начали в доме в Жуковском

В Жуковском начали установку новых стекол в квартирах дома № 62 по улице Гагарина, пострадавшего от атаки БПЛА в июне 2026 года. Установлено 48 стекол, в производстве еще 30 стеклопакетов.

Ранее провели охранные мероприятия: демонтировали колотую плитку с фасада и между этажами, убрали мусор и осколки. Также ожидается заключение экспертизы по состоянию лифтов.

На данный момент 48 человек получили материальную помощь, 10 человек — компенсацию за аренду жилья. Произведены выплаты собственникам за пострадавшее имущество — 10 человек уже получили компенсацию за автомобили. Работа по предоставлению компенсаций продолжается.

21 августа прошла встреча с жителями пострадавшего дома. В ней участвовали первый заместитель главы Алла Дунаевич, заместитель главы Игорь Колесников и директор управляющей компании «Наукоград» Альберт Шагизиганов.