Ремонт стадиона в Зарайске завершат 10 октября

Капитальный ремонт стадиона в Зарайске приближается к завершению, и открытие обновленного спортивного объекта намечено на 10 октября. За время проведения работ был выполнен большой объем модернизации, который значительно улучшит условия для спортсменов и зрителей.

Старые беговые дорожки обновили. Теперь вместо четырех три широких дорожки с безопасным резиновым покрытием. Улучшено освещение, а количество мест для зрителей увеличилось до почти 1250.

Дополнительно на стадионе установлено новое современное табло, что позволит более эффективно информировать зрителей о ходе соревнований.