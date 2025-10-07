Ремонт стадиона в Зарайске завершат 10 октября
Капитальный ремонт стадиона в Зарайске приближается к завершению, и открытие обновленного спортивного объекта намечено на 10 октября. За время проведения работ был выполнен большой объем модернизации, который значительно улучшит условия для спортсменов и зрителей.
Старые беговые дорожки обновили. Теперь вместо четырех три широких дорожки с безопасным резиновым покрытием. Улучшено освещение, а количество мест для зрителей увеличилось до почти 1250.
Дополнительно на стадионе установлено новое современное табло, что позволит более эффективно информировать зрителей о ходе соревнований.
Сейчас строители завершают укладку искусственного покрытия на футбольном поле, которое сможет выдерживать любые погодные условия.
Также для спортсменов предусмотрены комфортные раздевалки с туалетом, горячим душем и чистой водой, что создаст все необходимые условия для тренировок и соревнований.
Глава Зарайского округа Виктор Петрущенко подчеркнул, что все эти изменения стали возможны благодаря государственной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Обновленный стадион станет важным центром для проведения спортивных мероприятий и активного отдыха местных жителей.