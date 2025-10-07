Ремонт стадиона в Зарайске завершат 10 октября

Пресс-служба администрации муниципального округа Зарайск
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Зарайск

Капитальный ремонт стадиона в Зарайске приближается к завершению, и открытие обновленного спортивного объекта намечено на 10 октября. За время проведения работ был выполнен большой объем модернизации, который значительно улучшит условия для спортсменов и зрителей.

Старые беговые дорожки обновили. Теперь вместо четырех три широких дорожки с безопасным резиновым покрытием. Улучшено освещение, а количество мест для зрителей увеличилось до почти 1250.

Дополнительно на стадионе установлено новое современное табло, что позволит более эффективно информировать зрителей о ходе соревнований.

Пресс-служба администрации муниципального округа Зарайск
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Зарайск

Сейчас строители завершают укладку искусственного покрытия на футбольном поле, которое сможет выдерживать любые погодные условия.

Также для спортсменов предусмотрены комфортные раздевалки с туалетом, горячим душем и чистой водой, что создаст все необходимые условия для тренировок и соревнований.

Пресс-служба администрации муниципального округа Зарайск
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Зарайск

Глава Зарайского округа Виктор Петрущенко подчеркнул, что все эти изменения стали возможны благодаря государственной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Обновленный стадион станет важным центром для проведения спортивных мероприятий и активного отдыха местных жителей.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте