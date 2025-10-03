Ремонт стадиона «Торпедо» в Орехово-Зуеве завершили на 98%

В округе близится к завершению капитальный ремонт стадиона «Торпедо». Масштабная реконструкция спортивного комплекса, расположенного на Мадонской улице, ведется в рамках государственной программы Московской области.

Этот исторический объект, который на протяжении более полувека служит домашней ареной для футбольной спортивной школы «Спартак-Орехово», переживает второе рождение. Трибуны обновленного стадиона будут вмещать почти тысячу зрителей.

Параллельно с работами на трибунах подрядчики завершают отделочные работы внутри здания физкультурно-оздоровительного комплекса. Помещения спортивных залов и раздевалок приводят в соответствие с современными стандартами.

На данный момент ремонт выполнен на 98%. Основные усилия сейчас сосредоточены на финальном этапе — благоустройстве прилегающей территории, которое включает в себя озеленение, создание пешеходных зон и установку освещения.