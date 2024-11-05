Ремонт стадиона «Гидросталь» завершился в Чехове

Заместитель главы Чехова Павел Сибарсов провел инспекцию стадиона «Гидросталь» после завершения капитального ремонта. В результате обновления для спортсменов создано искусственное покрытие с подогревом, что позволит заниматься на поле в любое время года, независимо от погодных условий.

Кроме того, на территории стадиона появились новые площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола, а также современные тренажеры и хоккейная коробка. Все эти изменения направлены на создание комфортных условий для тренировок и проведения соревнований.

Сейчас готовятся документы для официальной сдачи объекта в эксплуатацию. Планируется, что обновленный стадион «Гидросталь» станет площадкой для соревнований муниципального, регионального и всероссийского уровней. Открытие стадиона обещает привлечь внимание не только местных жителей, но и спортсменов из других городов, что будет способствовать развитию физической культуры и спорта в округе.

Эти преобразования подчеркивают стремление администрации городского округа создать лучшие условия для занятий спортом и активного отдыха, поддерживая здоровый образ жизни среди населения.

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