Ремонт стадиона «Филимоновский» в Павловском Посаде завершат в 2026 году

Масштабная модернизация стадиона «Филимоновский» в Павловском Посаде идет полным ходом. Делегация, состоящая из представителей администрации и депутатов Павлово-Посадского городского округа, провела инспекцию хода капитального ремонта, оценивая прогресс работ на спортивном объекте.

«Стадион „Филимоновский“ — это не просто спортивная площадка, это подлинное сердце муниципальной спортивной инфраструктуры округа, которое на протяжении более чем 70 лет принимает поколения спортсменов и жителей города, являясь свидетелем их достижений и увлечений. После завершения реконструкции объект преобразится в современный, многофункциональный спортивный комплекс, способный удовлетворить самые высокие требования», — сообщили в администрации округа.

Проект реконструкции «Филимоновского» обещает кардинальные изменения, превращая его в спортивный центр. Среди ключевых нововведений и улучшений: крытое футбольное поле, новый павильон, беговая дорожка с противоскользящим покрытием, трибуны на 100 мест, а также зоны для пресс-службы.

Строительство современного стадиона, отвечающего всем требованиям как для детей, так и для взрослых, планируется полностью завершить к 2026 году.