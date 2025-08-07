Ремонт спортзала школы в поселке Смирновка завершат к 1 сентября

В школе «Солнечная», расположенной в городском округе Солнечногорск, полным ходом идет капитальный ремонт спортивного зала. Представители администрации вместе с депутатом округа, руководством школы и родителями учеников, посетили образовательное учреждение, чтобы оценить ход выполнения работ.

На данный момент строители уже заменили входную группу, а также активно занимаются ремонтом стен и потолка. Директор лицея № 1 Елена Кузнецова отметила, что напольное покрытие останется прежним, так как находится в отличном состоянии. Учитывая цвет пола, было решено сохранить общую гармонию интерьера, выбрав для стен краску в голубых или синих тонах.

«Создание комфортных условий для занятий спортом в школах — приоритет нашей работы. Современные спортивные залы помогают развивать физическую активность детей и способствуют формированию здорового образа жизни», — рассказала заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Обновленный спортивный зал площадью около 300 квадратных метров станет местом проведения уроков физкультуры, внеклассных занятий и площадкой для спортивных соревнований и различных мероприятий. Планируется завершить все ремонтные работы к 31 августа.