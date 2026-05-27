Ремонт спортшколы по единоборствам в Электростали близится к ключевым этапам

В городе Электросталь на улице Красная, 36, в спортшколе по единоборствам активно ведутся ремонтные работы. Специалисты уже завершили демонтаж и приступили к черновой отделке помещений.

На текущий момент рабочие монтируют перегородки будущих кабинетов и раздевалок, прорубают новые дверные проемы и заделывают старые. В административной части здания уже идет шпаклевка стен и стяжка пола.

В скором времени начнется демонтаж старой кровли и установка новой. Этот этап является одним из ключевых, так как позволит обновить внешний вид здания и защитить его от внешних воздействий.

Здание спортшколы было построено в 1958 году и имеет общую площадь 608,5 квадратных метров. В ходе ремонта планируется обновить фасад, входную группу и внутреннюю отделку, заменить инженерные сети, радиаторы, сантехнику. Также будут установлены новые окна и система вентиляции, что обеспечит комфорт для занятий спортом в любое время года.

Работы проводятся в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» национального проекта «Семья». Завершить ремонт планируется в 2026 году.