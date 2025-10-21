Ремонт спорткомплекса «Знамя» в Богородском округе завершат в 2026 году

На территории спортивного оздоровительного объекта идет активный демонтаж старых конструкций. Подрядчики заняты разборкой второго и третьего этажей, а также обновляют кровлю, планируя изменить ее конструкцию.

Параллельно с этим проводится полная перепланировка всех этажей здания. Работы касаются систем вентиляции, канализации и отопления. Новый внешний облик комплекса был разработан при поддержке Министерства спорта Московской области.

Спортивные залы также ожидают значительных изменений: здесь заменят напольное покрытие, отремонтируют потолки и усилят колонны для повышения безопасности. Кроме того, благоустроят прилегающую территорию и установят современную хоккейную площадку взамен старой.

Площадь обновленного объекта превысит девять тысяч квадратных метров, а его вместимость составит 286 человек. Ожидается, что комплекс будет сдан в эксплуатацию осенью следующего года.

История этого спортивного объекта начинается с 1951 года, когда был построен дом физкультуры. С тех пор он не раз обновлялся, включая реконструкцию стадиона с 2017 по 2019 годы в рамках государственной программы. Здесь тренируются спортсмены из различных видов спорта, включая футбол, регби и легкую атлетику.