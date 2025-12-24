Ремонт спорткомлекса «Старый городок» в Одинцове завершат в 2026 году

Масштабный ремонт спортивной школы «Старый городок» продолжается в Одинцовском округе. Сейчас работы в активной фазе.

Подрядчик выполнил на объекте демонтаж, продолжаются общестроительные и отделочные работы. Параллельно строители ремонтируют кровлю и фасад. Готовность объекта составляет более 33%.

Напомним, что в здании площадью 1870,3 квадратных метров обновят фасад и входную группу, проведут кровельные работы и внутреннюю отделку помещений, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Кроме того, завезут новую мебель и благоустроят прилегающую территорию.

Завершить капремонт планируется в 2026 году.

Отметим также, что это знаковое место для округа: в школе готовят спортсменов мирового уровня. Здесь в секции акробатики тренируются около 350 ребят у пятнадцати наставников. Коллектив вырастил десятки чемпионов мира и Европы, сотни мастеров спорта.