Ремонт спортивного зала в гимназии №3 в Дубне завершат к концу недели

Пресс-служба администрации г. о. Дубна

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Дубна

Обновленный спортзал в дубненской гимназии №3 готов на 85%. До конца недели работы планируют выполнить в полном объеме.

Завершены штукатурные и большая часть малярных работ. Для специального спортивного линолеума выбрали синий цвет. Такие же оттенки используются в оформлении зала.

Представитель компании-подрядчика Василий Новиков сообщил, что сейчас рабочие занимаются реставрацией штакетника. После раскатки линолеума на него нанесут разметку.

«До конца недели, как и предполагалось контрактом, работы будут выполнены в полном объеме», — пообещал Новиков.

На объекте трудятся шесть человек. Подрядчики уверены, что уже с понедельника, 30 сентября, школьники смогут заниматься в преображенном спортзале.

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