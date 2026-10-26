Ремонт системы водоснабжения проведут в поселке Голубое в Солнечногорске

В поселке городского типа Голубое городского округа Солнечногорск продолжается модернизация системы водоснабжения. Местные сети подключают к мощностям АО «Мосводоканал», благодаря чему качественную воду смогут получать около 3,2 тысячи жителей.

Представители администрации городского округа Солнечногорск посетили объект и проверили ход выполнения работ.

Подрядчик уже завершил подготовительные мероприятия: провел шурфление и установил ввод трубопровода внутрь водозаборного узла. В ближайшее время на площадку должны доставить оборудование для горизонтально-направленного бурения (ГНБ). Прокладку труб специалисты планируют начать на следующей неделе. Общая протяженность новых коммуникаций составит порядка 400 метров.

«Население Голубого возрастает. Из-за этого было принято решение подключиться уже к мощностям Москвы. Важным условием проекта является сохранение надежности: после успешного подключения к „Мосводоканалу“ существующие водозаборный узел и сети останутся в качестве резервного источника водоснабжения на случай нештатных ситуаций», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Никита Иванов.

Модернизацию коммунальной инфраструктуры проводят при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Такие проекты реализуют в регионе для улучшения качества жизни населения и поддержания экологического благополучия.