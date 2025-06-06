Ремонт систем газоснабжения завершили в 10 округах Подмосковья

Подрядчики Фонда капительного ремонта заменили газопроводы и установили необходимые датчики в 10 округах Подмосковья. Работы провели в 22 многоквартирных домах, сообщили в МинЖХК региона.

Новые системы заработали в Краснознаменске, Егорьевске, Зарайске, Клину, Молодежном, а также Наро-Фоминске, Ленинском, Химках, Истре и Серебряных Прудах.

Замена предполагает установку сигнализатора или даже двух и электромагнитного клапана, которые помогают контролировать концентрацию газа в помещении.

В ведомстве напомнили, что для проведения работ владельцы квартир должны предоставлять доступ к помещениям. Когда собственники игнорируют просьбы, газовики не могут провести обновление систем полностью.