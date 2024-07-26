Ремонт школы в селе Красный Путь под Домодедовом завершат в августе

Пресс-служба администрации городского округа Домодедово
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Домодедово

В городском округе Домодедово продолжается капитальный ремонт школы, расположенной на улице Школьная, 1 в селе Красный Путь. Завершение работ запланировано на 25 августа. В настоящее время здание школы отремонтировано на 75%.

Сейчас выполняется чистовая отделка помещений, включая устройство потолков, покраску стен, монтаж сантехнического оборудования, а также расключение щитового оборудования и фасадные работы. Также строители работают над устройством входной группы и внешнего ограждения. Все работы проводятся в соответствии с установленным графиком.

Ремонтные работы проводятся в рамках президентского проекта по капитальному ремонту объектов образования. На площадке трудятся 42 рабочих и задействованы три машины техники.

В ходе капитального ремонта школа получит современное инженерное оборудование, обновленный фасад и кровлю, а также отремонтированные внутренние помещения, что значительно улучшит условия обучения для учеников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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