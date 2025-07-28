Ремонт школы в поселке Зеленый завершат в Богородском округе 1 сентября

Вовсю кипит работа в стенах школы в поселке Зеленый Богородского округа. Подрядчик обещает обновление образовательного учреждения, чтобы уже 1 сентября дети и учителя смогли вернуться в отремонтированные классы.

На сегодняшний день полностью заменены и подведены инженерно-технические коммуникации, установлены осветительные приборы и сантехника, приведены в порядок второй и третий этажи.

На первом этаже завершены все штукатурно-малярные работы, рабочие приступили к уборке. В полном объеме поставлена новая мебель, которую уже начали собирать. Привезено и установлено оборудование для пищеблока.

Особое внимание уделяется физическому развитию воспитанников. Благоустраивается прилегающая к школе территория и спортивное ядро. Подготовлены футбольное поле, которое застелят искусственным газоном, баскетбольная и волейбольная площадки с искусственным прорезиненным покрытием. Залита беговая дорожка, сделаны отмостки. Прилегающая территория подготовлена к бетонированию.

Увеличилась площадь пищеблока — пришлось сделать перепланировку для увеличения вместительности столовой. Зато теперь в комфортных условиях смогут осуществлять приемы пищи как минимум все начальные классы. Раньше здесь с трудом помещались два класса. Пищеблок, соответствующий всем требованиям СанПиН, оснащен современным технологическим оборудованием.

Кроме этого, в школе появились специализированные кабинеты: отдельные кабинеты технологии для девочек и мальчиков, медиатека. Усовершенствованы кабинет физики, химии, информатики, ОБЗР и актовый зал-трансформер.