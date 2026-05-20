Ремонт школы в поселке Часцы проверили в Одинцовском округе

В Одинцовском округе продолжается капитальный ремонт школы в поселке Часцы. Готовность объекта достигла 70 процентов, завершение работ планируют к августу.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов осмотрел ход работ и оценил темпы обновления здания. Подрядчик завершил монтаж инженерных систем и почти полностью закончил фасады и кровлю из керамогранита. Внутри здания ведется финальная отделка помещений, установка дверей и монтаж потолков. Параллельно специалисты приступили к благоустройству территории вокруг школы.

В помещениях полностью обновляют классы и коридоры, модернизируют пищеблок и расширяют входную группу. На территории школы появится пожарный проезд, новые зеленые насаждения и спортивная площадка для сдачи нормативов физической подготовки. Компания «Одинцовская теплосеть» выполняет перекладку сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации.

На время ремонта учеников перевели в Покровское отделение школы. Для подвоза детей организовали пять автобусных маршрутов. Все работы ведутся по утвержденному графику, завершение основных этапов намечено на август.

«Важно, чтобы школа была готова к началу учебного года и соответствовала современным требованиям безопасности и комфорта», — отметил Андрей Иванов.

После завершения ремонта начнется подготовка здания к открытию 1 сентября.