Ремонт школы в поселке Авсюнино Орехово-Зуевского округа завершат к сентябрю

В Авсюнинской школе ведутся активные работы по капитальному ремонту, который контролирует глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий совместно с родителями учеников. Строители завершили демонтажные работы и приступили к замене кровли, фасада, водопроводных и канализационных систем, а также электрических сетей и окон.
Кроме того, будет проведено благоустройство прилегающей территории, а для школы закупят новую мебель и оборудование.
Родители первоклассников, Наталья Исакина и Анастасия Воробьева, посетившие школу в апреле, отметили, что здание уже приобретает современный и обновленный вид.
Особенностью ремонта этого года является строительство спортивного ядра — единственного в рамках текущей программы капитальных ремонтов.
Работы охватывают все три этажа здания площадью 3170 квадратных метров. По плану, к 1 сентября школа откроет свои двери для учеников в полностью обновленном виде.
Ремонт осуществляется в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Московской области.
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