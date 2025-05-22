Ремонт школы в поселке Авсюнино Орехово-Зуевского округа завершат к сентябрю

В Авсюнинской школе ведутся активные работы по капитальному ремонту, который контролирует глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий совместно с родителями учеников. Строители завершили демонтажные работы и приступили к замене кровли, фасада, водопроводных и канализационных систем, а также электрических сетей и окон.

Кроме того, будет проведено благоустройство прилегающей территории, а для школы закупят новую мебель и оборудование.

Родители первоклассников, Наталья Исакина и Анастасия Воробьева, посетившие школу в апреле, отметили, что здание уже приобретает современный и обновленный вид.