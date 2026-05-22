Ремонт школы в деревне Кабаново завершен более чем наполовину

Пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья сообщила, что капитальный ремонт средней школы № 10 в деревне Кабаново Орехово-Зуевского городского округа выполнен на 51 %.

Работы по капитальному ремонту идут в рамках государственной программы по обновлению социальной инфраструктуры Московской области. Они соответствуют задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

«В настоящее время на объекте работают больше 60 человек. Строители завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, занимаются ремонтом кровли и фасада, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций», — рассказала пресс-служба ведомства.

В школе 1963 года постройки, площадью 1785 квадратных метров, обновят фасад и кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование. Также установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы затронут все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок. Помимо этого, планируется благоустройство прилегающей территории, установка новой мебели и оборудования.

Открытие обновленной школы запланировано на сентябрь 2026 года.