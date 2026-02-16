Ремонт школы № 7 на улице Центральной: работы в разгаре

На улице Центральной стартовали ремонтные работы в средней школе № 7. Специалисты активно демонтируют старые конструкции, готовность объекта на данный момент составляет 15%.

Параллельно с демонтажем ведутся работы по установке слаботочных систем и системы отопления. В здании планируется обновление кровли и фасада, создание современных входных групп, а также полная замена инженерных коммуникаций, включая отопление, вентиляцию и канализацию.

Все помещения будут отремонтированы и оснащены новой мебелью и оборудованием, соответствующим современным стандартам. Территорию вокруг школы также благоустроят.

Уже 1 сентября 737 учащихся вернутся в обновленную школу. Работы проходят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».