Ремонт школы № 20 завершат в Орехово-Зуеве в следующем году

Работы по капитальному ремонту второго корпуса средней общеобразовательной школы № 20 имени Николая Бирюкова в Орехово-Зуеве продолжаются полным ходом. В настоящее время внутренние помещения учебного заведения проходят этап отделочных работ, а снаружи ведется подготовка к установке специальной металлической конструкции, предназначенной для улучшения теплоизоляционных характеристик фасада.

Общая степень готовности объекта достигла отметки примерно в 30%. Рабочие бригады сосредоточены на подготовке поверхностей для последующего устройства стяжки полов на втором и третьем этажах здания. Параллельно завершается возведение кирпичной кладки стен и межэтажных перегородок.

«В начале следующего года планируется приступить к замене оконных конструкций на современные аналоги, обладающие повышенными энергосберегающими характеристиками. Затем предстоит заняться прокладкой коммуникаций, включая обновление канализационной сети, замену водопроводных трубопроводов и модернизацию отопительного оборудования. Всего на стройплощадке одновременно работают порядка 34 квалифицированных работников», — сообщил представитель подрядчика.

Полное завершение работ по капитальному ремонту запланировано на август 2026 года.