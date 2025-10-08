Ремонт школы № 10 в Серпухове стартует после демонтажных работ

В серпуховской школе № 10, расположенной по улице Войкова, завершаются подготовительные работы к масштабному капитальному ремонту. На данный момент строители активно демонтируют устаревшие конструкции, чтобы освободить пространство для дальнейших работ по модернизации учебного заведения.

Демонтажные работы выполнены уже на 91 процент. На объекте задействована бригада из 28 специалистов.

«Строители уже разместили заказ на изготовление новых оконных конструкций, первую партию которых ожидают получить в середине октября. Это позволит оперативно закрыть тепловой контур здания до наступления холодов, что является важным шагом для обеспечения комфортных условий труда и защиты строительных материалов», — сообщил представитель подрядчика.

Масштабная реконструкция школы № 10 проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», реализуемой в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Этот проект направлен на создание современных условий для обучения и развития подрастающего поколения.

В рамках капитального ремонта планируется комплексное обновление школы. Будут обновлены фасад и кровля здания, проведена внутренняя отделка помещений и установлены входные группы. Особое внимание будет уделено замене всех инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования. Кроме того, школа получит новую мебель и оборудование. Согласно плану, полностью обновленная и модернизированная школа № 10 распахнет свои двери для учеников 1 сентября 2026 года.