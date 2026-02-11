Ремонт школы начали в деревне Мокрое в Можайске

В деревне Мокрое Можайского округа идет масштабный капитальный ремонт местной школы «Созвездие Вента». Здание 1969 года постройки является ключевым социальным объектом для детей из нескольких населенных пунктов: деревень Мокрое, Митьково, Вышки и Некрасово.

Ремонт охватывает всю площадь школы — около 1700 квадратных метров. Работы начались с полного обследования состояния здания. На первом этапе были проведены демонтажные работы, укреплено основание с усилением проблемных участков, залит новый фундамент, возведены перегородки и проложена канализационная система. В настоящее время стены внутри здания полностью отштукатурены, а на втором этаже завершена стяжка пола.

На объекте задействованы 30 рабочих и 4 единицы спецтехники. Сейчас идет замена окон и строительство новой крыши. Параллельно на первом этаже продолжаются работы по стяжке пола в столовой и спортивном зале.

Впереди — обновление фасада и входной группы, завершение кровельных работ, замена инженерных сетей, радиаторов отопления и сантехнического оборудования. После отделочных работ в школе установят новые двери и современную мебель, а также проведут комплексное благоустройство прилегающей территории.

Для сохранения учебного процесса на время ремонта организовано временное размещение учащихся. Ученики 1–4 классов занимаются в здании детского сада напротив школы, а старшеклассники — в школе села Семеновское. Для удобства детей организован школьный автобус.

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Полное завершение всех работ и возвращение учеников в обновленную школу планируется к началу учебного года 2026–2027.