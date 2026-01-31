Ремонт шести социальных объектов завершится в этом году в Химках

В Химках начался масштабный ремонт социальных учреждений. Работы проходят в школах, детских садах и колледжах.

На Юбилейном проспекте ремонтируют колледж «Подмосковье». Здесь почти завершили отделку и монтаж коммуникаций. Работы планируют закончить в первом квартале этого года.

На улице Тюкова приводят в порядок гимназию № 23. Специалисты готовят стены к оштукатуриванию и укрепляют фундамент. 1 сентября сюда придут 700 учеников.

На Ленинском проспекте обновляют Дворец культуры «Родина». Новый подрядчик скоро приступит к работам на площади 4 тысячи квадратных метров. Проект планируют завершить к сентябрю.

На улице Ватутина ремонтируют дошкольное отделение лицея № 7. Готовность объекта составляет около 50 процентов. В сентябре детский сад примет 192 ребенка.

На улице Чапаева в детском саду «Петушок» меняют кровлю и коммуникации. Там также установят современные системы безопасности.

В Луневской школе, рассчитанной на 800 учащихся, уже перекрыли кровлю и начали штукатурные работы. Ремонт планируют завершить к началу нового учебного года.