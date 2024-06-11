Ремонт шести подъездов в Мытищах завершится до конца июня

Всего в 2024 году отремонтируют 50 входных зон. Сейчас в процессе ремонта находятся 13 подъездов.
Жильцы принимают активное участие в выборе дизайнерского оформления, согласовывают необходимый перечень работ. Вместе с сотрудниками администрации они контролируют ремонт.
Сейчас в Мытищах ремонтируют 13 подъездов, шесть из которых будут готовы до конца июня. Всего в 2024 году планируют отремонтировать 50 входных групп, а благодаря программе «Мой подъезд» в прошлом году удалось благоустроить 56 подъездов.