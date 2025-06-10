Ремонт сети водоснабжения проверили в микрорайоне Северный в Балашихе

В Балашихе активно обновляют ключевые инженерные системы — сети водоснабжения и канализации, от которых зависит благополучие тысяч горожан. Проверку хода капитального ремонта в микрорайоне Северный провел координатор проекта «Школа ЖКХ» партии «Единая Россия» Николай Говричев.

Проект «Школа ЖКХ» направлен на повышение открытости и эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«Надежные коммуникации — основа комфортной жизни. Через проект „Школа ЖКХ“ мы помогаем жителям следить за процессом ремонта, чтобы все работы выполнялись добросовестно и в срок. Это залог высокого качества жизни в Балашихе», — отметил Говричев.

Проект направлен на повышение открытости и эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Он предоставляет жителям знания и инструменты для контроля качества услуг, обеспечивая надежность и своевременность ремонтных работ. Модернизация инфраструктуры для удобства балашихинцев продолжается.