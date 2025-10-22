Ремонт сети центрального отопления на Юбилейном проспекте завершили в Химках

На Юбилейном проспекте в Химках завершили ремонт участка трубопровода центрального отопления. В ближайшие годы в округе качество теплоснабжения улучшится в 889 многоквартирных домах, в которых проживают более 200 тысяч жителей.

Комплексную реконструкцию тепловых сетей в Химках проводят специалисты «ТСК Мосэнерго». Вблизи дома № 32 на Юбилейном проспекте заменили 28 метров труб.

Работы прошли в рамках планового ремонта. Новые трубы проложили в бетонных траншеях. Это защитит их от повреждений и коррозии, а теплосеть станет более эффективной.

В этом году в городе обновляют около 24 километров тепловых сетей. Также модернизируют центральные тепловые пункты: установят новые датчики температуры, автоматику и устройства плавного пуска.

Всего в рамках трехлетней инвестиционной и ремонтной программы «ТСК Мосэнерго» в Химках заменят 42 участка теплосети.