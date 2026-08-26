Ремонт сети ливневой канализации начали в Раменском округе

Специалисты коммунальной службы «Содержание и благоустройство» приступили к ремонту ливневой канализации на Донинском шоссе в Раменском округе. На объекте полностью заменят 65 метров трубы.

На объекте задействованы трое рабочих и экскаватор-погрузчик. Плановое обслуживание сетей в Раменском проводят регулярно, чтобы в период дождей вода быстрее уходила с улиц и общественных территорий. Для оперативного устранения подтоплений задействована специализированная техника — помпы и вакуумные машины.

В этом году службами уже отремонтировано 16 колодцев и 20 ливневых решеток. Специалисты отметили, что даже исправной системе нужно время, чтобы пропустить большой объем воды после интенсивных осадков.

«Территория города Раменское под нашим вниманием каждый день, здесь более 48 километров сетей ливневой канализации. Все эти сети мы обслуживаем, постоянно проводим профилактические работы. Когда труба засорилась по какой-либо причине, производится обследование проблемного участка, потом приходит экскаватор, мы раскапываем и полностью меняем трубу», — рассказал заместитель директора коммунальной службы «Содержание и благоустройство» Сергей Машков.